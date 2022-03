È morto a 78 anni don Luigi Taliani, una vita spesa al fianco dei giovani

MACERATA - Si è spento ieri verso le ore 15 a Macerata don Luigi Taliani, direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali della Diocesi di Macerata. Taliani era nato a Cingoli il 26 ottobre del 1943 ed era stato ordinato sacerdote il 27 settembre del 1969 dall’allora vescovo di Macerata, il cardinale Ersilio Tonini.





Don Luigi Taliani è deceduto per il protrarsi di alcuni problemi di salute che lo hanno afflitto per anni e che si sono aggravati negli ultimi mesi, questo non aveva fermato il suo impegno nel mondo dell’informazione locale: fino all’ultimo infatti era andato in onda con la trasmissione che doveva il titolo al suo cognome, “I-Taliani”, gioco di parole che gli aveva consentito di raccontare su EmmeTv le “buone notizie” dal Maceratese. Sempre nel campo della comunicazione, don Taliani è stato direttore del settimanale diocesano Emmaus, guidato dalla sua fondazione fino al passaggio alla pubblicazione settimanale, poi online e ora nelle pagine del quotidiano cattolico Avvenire e di Radio Nuova Macerata.



Insegnante di religione cattolica, don Luigi è stato vera e propria anima dell’Azione Cattolica di Macerata con incarichi diversi: 11 anni come assistente regionale Azione Cattolica Ragazzi, poi, assistente regionale del Msac, il movimento degli studenti di Azione Cattolica. Non solo, don Taliani ha accompagnato varie generazioni di studenti universitari come assistente per la Fuci, la Federazione universitaria cattolica italiana, presso l’Ateneo Maceratese.



Nel 2019 aveva festeggiato i 50 anni di sacerdozio al cinema Excelsior di Macerata, altro luogo a lui caro e dove aveva nel tempo dato corso a dibatti sui temi del sociale, e con una Messa in suo onore celebrata nella chiesa dell’Immacolata dal vescovo Nazzareno Marconi. Non solo, in occasione della ricorrenza ha concelebrato una Messa con Papa Francesco nella chiesa di Santa Marta a Roma. I funerali si terranno giovedì alle ore 10 nella chiesa dell’Immacolata a Macerata, dove da questa mattina è allestita la camera ardente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA