MACERATA - E’ il giorno del pellegrinaggio a piedi da Macerata a Loreto. Decine di migliaia di persone si metteranno in cammino questa sera al termine della Messa allo stadio Helvia Recina che sarà celebrata dal cardinale Angelo De Donatis, vicario del papa per la Diocesi di Roma.



Impossibile, per la verità definire a priori il numero dei pellegrini: ogni anno ai tanti che si registrano sui canali officiali da tutta Italia, si aggiungono migliaia di persone lungo la strada per partecipare al gesto che arriverà alla meta domani mattina. Il capoluogo inizierà ad animarsi nel primo pomeriggio con l’arrivo dei bus turistici, ne sono annunciati 240, e delle auto utilizzate dai pellegrini per arrivare al punto base. Inutile cercare di arrivare con i mezzi privati a ridosso dello stadio: meglio dirigersi subito verso i parcheggi pubblici Garibaldi, Centro storico e Sferisterio tra gli altri, oppure utilizzare quelli disponibili lungo le vie.

L'ordinanza su bevande e ambulanti



Il sindaco Sandro Parcaroli ha firmato un’ordinanza, valida nella zona dello stadio Helvia Recina da oggi alle 13 e fino al passaggio del corteo, relativa al divieto di vendita per asporto di bevande superalcoliche e di qualsiasi bevanda contenuta in lattine, bottiglie di vetro. Vietato anche, nella stessa zona, dalle 21 alle 24, il commercio ambulante. Quanto alla viabilità l’ordinanza prevede, per oggi, dalle 16.30 in via dei Velini, il divieto di transito sul tratto compreso tra l’intersezione con via Due Fonti e l’intersezione con la nuova bretella che conduce verso via Vittime delle Foibe. All’intersezione con via Due Fonti sarà interdetto il transito a scendere in via dei Velini per tutti i veicoli; tutti i veicoli autorizzati ad accedere all’area dello stadio Helvia Recina saranno deviati sul percorso contrada Fontezucca, via Vittime delle Foibe, borgo Compagnoni, via dei Velini a salire