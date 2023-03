MACERATA - Partito il count down, mancano 87 giorni alla 45esima edizione del Pellegrinaggio Macerata-Loreto che torna alla tradizione, senza più le restrizioni che ne hanno caratterizzato le ultime tre edizioni segnate dalla pandemia. Appuntamento per il 10 giugno alle ore 20.30 allo stadio Helvia Recina dove è attesa una partecipazione ancor più numerosa di fedeli e amici della marcia notturna dopo un’attesa così lunga. A testimoniarlo il fatto che, pur non essendo stato ancora molto pubblicizzato l’evento, al Comitato organizzatore stanno arrivando richieste di iscrizione da Lombardia, Veneto e Puglia.

APPROFONDIMENTI IL SOCCORSO Finisce con l'auto in un fosso, è in gravi condizioni: portato a Torrette con l'eliambulanza





Lo scorso anno ci fu un’edizione ridotta nella partecipazione e modificata nel percorso: allo Sferisterio si svolse la celebrazione della santa messa mentre la marcia partì da piazza Nazario Sauro muovendosi lungo via Pantaleoni, via della Pace, contrada Alberotondo, Strada provinciale 101 Potentina, Montelupone per poi proseguire verso la Santa Casa di Loreto. Parteciparono in presenza al pellegrinaggio non più di duemila persone.

Il più longevo d'Italia

Nel 2023 invece si fa un salto indietro di ben quattro anni, tornando all’antico per il pellegrinaggio più longevo d’Italia, con raduno allo stadio Helvia Recina che ospiterà la santa messa prima dell’avvio del cammino, e soprattutto non ci saranno più restrizioni alla partecipazione con migliaia di persone che torneranno ad affollare questo evento arrivando da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. Il Pellegrinaggio a piedi nasce nel 1978, anno dell’elezione di Giovanni Paolo II, per iniziativa di un giovane insegnante di religione di Macerata, don Giancarlo Vecerrica, che propose il pellegrinaggio come gesto di ringraziamento dei giovani studenti alla Madonna, al termine dell’anno scolastico. Il tema di questa edizione svelato dagli organizzatori di Comunione e Liberazione è “Chi cerchi?”.

La telefonata del Papa

Si aspetta poi, come accaduto negli ultimi nove anni, la telefonata ai pellegrini di Papa Francesco. Come avvenuto nelle passate edizioni del pellegrinaggio lungo il percorso di 28 chilometri sarà recitato il rosario, si accenderanno le fiaccole colorate per illuminare i passi. L’arrivo è previsto alle 6 di domenica: ogni intenzione di preghiera verrà poi consegnata ai piedi della Madonna Nera.