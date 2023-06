MACERATA Pubblicata l’ordinanza, firmata dal comandante della polizia municipale Danilo Doria, che regola la viabilità in vista del pellegrinaggio a piedi da Macerata a Loreto che si svolgerà sabato prossimo con partenza dallo stadio Helvia Recina dove, alle 21, si svolgerà la celebrazione della santa messa che darà avvio alla manifestazione, richiamando numerosi partecipanti fin dalle prime ore del pomeriggio.

Il percorso è quello consueto: partenza appunto dal piazzale dell’Helvia Recina, via dei Velini, strada provinciale 181 e in particolare il tratto verso il ponte Giovanni Paolo II per poi entrare nel territorio del Comune di Montecassiano. Ecco le disposizioni per Macerata.Via dei Velini: divieto di transito sul tratto compreso tra l’intersezione con via Due Fonti e l’intersezione con la nuova bretella che conduce verso via Vittime delle Foibe, con efficacia a partire dalle 16.30. All’intersezione con via Due Fonti, sarà interdetto il transito a scendere in via dei Velini per tutti i veicoli, i veicoli autorizzati ad accedere all’area dello stadio Helvia Recina saranno deviati sul percorso contrada Fontezucca, via Vittime delle Foibe, borgo Compagnoni, via dei Velini a salire. All’intersezione con via Panfilo (dove è sita l’armeria Ciccarelli), sarà posizionato uno sbarramento con elementi fissi, per impedire l’uscita dei veicoli su via dei Velini.

I divieti

Piazzale stadio Helvia Recina: divieto di sosta con rimozione coatta dalle 8. Divieto di transito su tutto il piazzale dalle 16. Via F.lli Palmieri: divieto di transito, eccetto veicoli dei residenti per accesso alle aree private e veicoli con pass, a servizio degli invalidi che dovranno essere accompagnati fino in prossimità del cancello d’accesso C24. Via Panfilo: divieto di sosta con rimozione forzata dalle 14 fino a cessate esigenze, sul tratto compreso tra il civico 5/a e l’opposto civico 24 e sul tratto compreso tra il civico 32/a ed il 44; divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 12 sull’area antistante l’ingresso carrabile dell’ex mattatoio; dalle 16.30 divieto di transito, eccetto autobus urbani, residenti, veicoli a servizio di disabili, veicoli diretti alle attività commerciali. Doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra l’intersezione con via Due Fonti e piazzale Croce Verde, con eventuale regolamentazione a senso unico alternato all’altezza della curva.