Lite per il parcheggio: ​insegnante presa a calci a pugni

MACERATA - Allarme ieri intorno alle 13 in via Alighieri a Macerata, nei pressi della Coop. Un’insegnante è stata aggredita in strada con calci e pugni da un uomo, probabilmente per via di una manovra legata ad un parcheggio. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale per accertamenti. L’aggressione è avvenuta mentre lei stava entrando a scuola. A quel punto l’uomo l’avrebbe raggiunta iniziando a colpirla. L’aggressore, stando a quanto riferito dall’insegnante, sarebbe un uomo della zona e la sua rabbia sarebbe originata dal fatto che la donna avrebbe percorso un piccolo tratto in contromano per raggiungere un parcheggio. A causa dell’aggressione ha riportato diverse contusioni ma le sue condizioni non sono gravi, da codice verde. Sono comunque in corso gli accertamenti medici e le indagini sono affidate ai carabinieri.