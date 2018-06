La lite su Facebook finisce a pugni in piazza: avvocato all'ospedale

di Benedetta Lombo

MACERATA - Commerciante picchia un avvocato in pieno centro. Il legale finisce in ospedale. È accaduto ieri mattina poco dopo le 11 in piazza della Libertà a pochi metri dal Palazzo che ospita questura e prefettura. Per motivi ancora da chiarire, Carlo Gasparetti, titolare di un negozio di abbigliamento in centro storico, avrebbe sferrato due pugni all’avvocato Renato Bianchini. Da quanto emerso successivamente, la discussione degenerata nell’aggressione di ieri mattina sarebbe nata da presunti diverbi avvenuti in passato sul gruppo Facebook “Sei di Macerata se”. Commenti, risposte e controrisposte che avrebbero generato una conflittualità rimasta latente fino a ieri.