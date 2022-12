MACERATA - Centomila euro al Comune dalla Regione (tramite il Pnrr) per un progetto presentato dal settore Urbanistica guidato dall’assessore comunale Silvano Iommi. Pubblicata nei giorni scorsi la graduatoria del bando regionale. «Contributi per installazioni artistiche di light design per la valorizzazione dei borghi e centri storici».

Sono 29 i progetti presentati alla Regione Marche e quello sostenuto dal Comune di Macerata è risultato il migliore. Novantuno i punti assegnati al progetto di light design che riguarderà il vicolo Consalvi, una delle zone del centro storico forse più rappresentative di quello che era l’antico «castrum», collegamento tra via Gramsci, all’altezza del palazzo delle Poste, e via Matteotti, il vicolo che per decenni ha ospitato la Marguttiana ed ora ha uno spazio artistico negli ex locali della Tipografia Operaia. Il piano era stato elaborato, sul finire del 2020, dai docenti dell’Accademia di Belle Arti, nel particolare si tratta di Francesca Cecarini, Mascia Ignazi e Rossano Girotti. Nonostante il carico di lavoro in questo periodo intenso di bandi e di progettazioni varie, l’ufficio tecnico comunale è riuscito a definire in tempo utile anche questa procedura grazie all’azione del dirigente Tristano Luchetti e della funzionaria Francesca Pallotta. Rileva il team dei docenti dell’Accademia nella presentazione del progetto di vicolo Consalvi: «Alla base del progetto ideativo delle installazioni, concorre un modello concettuale riferito agli studi di Freeman Tilden e in particolar modo dal suo libro Interpreting Our Heritage, dove i principi di base relativi alle concezioni per le visite a spazi espositivi di varia natura, si concentrano su sperimentazioni collegate a modelli interpretativi. Abbiamo rielaborato queste teorie, pensando a tre fasi fondamentali di un processo che pone al centro l’interprete/visitatore: provocare, correlare, svelare. Provocare: perché per vivere una visita come un’esperienza è necessario che vi sia una relazione. Senza di questa non c’è comunicazione. Lo spazio reinterpretato come “luogo dell’arte” attraverso le installazioni progettate è senza dubbio una provocazione, rispetto alla originale funzione di quel particolare ambiente urbano».



«Correlare - prosegue - : per guidare i visitatori a comprendere ciò che viene mostrato o descritto è importante fare collegamenti, nel nostro caso visivi, ma che siano “familiari” per creare riferimenti riconoscibili. La nuova veste del vicolo Consalvi offre una mappa concettuale visiva vicino ai riferimenti del pubblico visitatore e ai suoi nessi culturali con il mondo dell’arte. Con opere che già conosce e con opere utili a conoscere maggiormente l’attività artistica in relazione alla luce. Svelare: la scoperta è l’aspetto più importante dell’interpretazione dello spazio. Rivela al visitatore la risposta, fornisce un punto di vista insolito, valorizza l’intuizione e il risultato del suo ragionamento». Soddisfatto l’assessore Silvano Iommi: «Un progetto bellissimo. Una novità assoluta per un allestimento di light design strategy, non un singolo monumento illuminato ma un’intera strada, in questo caso è il più antico tratto che conduceva all’acropoli. Nel più antico luogo della città viene lanciata una operazione di fortissimo richiamo e, contemporaneamente, legata alla street art con postazioni di colori e luci fisse, predisposizione alle pareti di elementi adatti a sostenere quadri che i vari artisti potranno fare in una prospettiva di Marguttiana permanente dentro un quadro di fascinazione luminosa e cromatica capace di attrarre visitatori, curiosi, il mondo degli artisti. Non ci sono esempi analoghi in tutte le Marche».