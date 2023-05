MACERATA - Gli anni del liceo sono per tutti quelli custoditi tra i ricordi più belli. Riviverli con gli ex compagni di scuola dopo mezzo secolo, negli stessi luoghi del cuore, li rende ancora più indimenticabili. È ciò che è successo a molti ex studenti liceali classici del Leopardi di Macerata che si sono ritrovati dopo 50 anni nel medesimo cortile del liceo, in biblioteca e per un breve percorso dentro le aule del secondo piano dove, allora, le ragazze indossavano il grembiule. Emozioni garantite anche per i diplomati da 25 anni. La visita al liceo Leopardi è stata guidata dalle docenti Raffaella Lattanzi e Maria Mirabile, accompagnate anche da alcune studentesse prossime alla maturità.

Dopo la rigorosa foto di gruppo, sotto il loggiato del portone dell’allora ingresso, tutti al ristorante Le Case per la serata di gala e per il talk show/spettacolo che ha intrattenuto i presenti. La kermesse non era riservata ai soli diplomati che festeggiavano le ricorrenze dei 25 e dei 50 anni, ma anche ai soci e familiari dell’Associazione Amici del Classico che, insieme alla dirigenza del liceo, hanno organizzato l’evento. “Il Leopardi ieri e oggi: ospite d’onore il Classico Macerata”, era questo il titolo della manifestazione che ha radunato circa 150 persone e che è stata aperta dall’esibizione del coro del liceo, diretto da Paola Garofolo e Giacomo Canullo: una emozionante performance, anche di qualità, offerta da una quarantina di studentesse e studenti. Interviste a professionisti ex studenti, autorità e professori: presenti anche diversi insegnanti dei festeggiati. Francesco Renato Verdi, Sandro Ramadori (diplomati nel 1969), Paolo Luca, Giuseppe Daniele (diplomati nel 1973) hanno raccontato alcune esperienze della loro vita professionale, anche lontani da Macerata, ispirate molto dalla frequenza del liceo classico. Altre due ex studentesse, Elisa Re e Angelica Nicole Ricca hanno testimoniato le qualificanti attività extracurriculari, in auge nel liceo classico-linguistico soprattutto nell’ultimo decennio e che hanno motivato molto le loro scelte universitarie. «Era nostro intento far ripartire l’attività dell’associazione – ha commentato il presidente Piero Alberto Tulli, facendo gli onori di casa – che riprende con un format che vorremmo replicare anche nei prossimi anni: l’incontro dei diplomati. Abbiamo sperimentato che questo vincolo di appartenenza al classico è veramente sentito e noi volentieri cerchiamo e cercheremo di favorirlo anche con queste manifestazioni; in ogni caso, in collaborazione con la dirigente Angela Fiorillo, che ringrazio, abbiamo in cantiere diverse idee da realizzare».



La dirigente Angela Fiorillo ha voluto ringraziare l’associazione e suggellarne il legame che deve esistere col liceo, anche come riscontro successivo al diploma. Fra gli insegnanti convenuti il vescovo emerito, Giancarlo Vecerrica che ha ricordato la prima marcia notturna Loreto, da lui organizzata insieme ai liceali del Leopardi, nei primi anni ’70.