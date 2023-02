Macerata, la Lega rinnova il direttivo: Aldo Alessandrini segretario. Ecco tutti i componenti

MACERATA – La Lega Macerata ha rinnovato il direttivo di sezione: segretario Aldo Alessandrini, componenti Francesca Ciucci, Patricia Di Camillo, Laura Laviano, Tommaso Lorenzini, Andrea Marchiori, Angelo Menghi, Laura Orazi, Maria Oriana Piccioni, Francesco angelini (supplente).

Macerata, la Lega rinnova il direttivo: Aldo Alessandrini segretario

«Stiamo progressivamente riattivando il percorso di ascolto e confronto con il territorio che è e resta imprescindibile per la Lega – dichiarano il commissario regionale onorevole Riccardo Augusto Marchetti e quello provinciale Luca Buldorini – è fondamentale che, dopo la sosta forzata per la pandemia, i militanti, parte attiva del progetto Lega per il buon governo, stiano tornando ad avere un ruolo centrale e indispensabile al supporto della filiera di governo che vede la Lega impegnata dal comunale al nazionale».