MACERATA - L’avvocato maceratese e consigliere comunale Aldo Alessandrini raddoppia, ma l’operazione irrita i vertici della Lega che, secondo alcune fonti interne, stanno pensando al commissariamento della sezione di Macerata e in particolare del suo segretario. L’altroieri c’è stata una riunione, anche piuttosto animata, dei vertici del partito di Salvini, presenti diversi amministratori e consiglieri per discutere il fatto che, a maggioranza, i consiglieri comunali avevano indicato come loro capogruppo Aldo Alessandrini che è anche il segretario cittadino della Lega.

Ai vertici della Lega l’operazione non è piaciuta particolarmente sia perché il gruppo è risultato spaccato (cinque preferenze per Alessandrini e tre per Blarasin), sia perché Alessandrini ha già un ruolo politico che è quello di segretario della sezione cittadina per effetto di un recente congresso che lo ha visto prevalere per un solo voto di differenza con l’altro candidato. L’altra sera la segretaria Giorgia Latini, nel corso della riunione maceratese, ha chiesto decisione unitarie e ha chiesto ad Alessandrini di scegliere, o il capogruppo o il segretario. Opzione rigettata dall’interessato che ha poi dato il via a una serie di interventi e tra cui quelli dei consiglieri regionali Anna Menghi e Renzo Marinelli.

Il gruppo consiliare si è diviso: cinque voti a Alessandrini e tre si sono invece espressi per Blarasin, il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani, l’ex capogruppo Claudio Carbonari e lo stesso Blarasin che pure non ha un ruolo di secondo piano essendo il referente della segreteria dell’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini.

Peraltro nell’ultima seduta di Consiglio comunale, Alessandrini aveva duramente contestato la posizione dell’amministrazione comunale, e dell’assessora alla cultura Katiuscia Cassetta, sul fronte del museo Ferretti. Fonti interne alla Lega ora parlano di commissariamento imminente della sezione di Macerata, ma appunto si tratta di voci che non hanno ancora assunto una veste ufficiale.