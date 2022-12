MACERATA - Ligabue l’avrebbe definita “Una vita da artigiano”. È quella di Lorenzo Cippitelli, 42 anni, che nel 2015 ha fondato a Macerata Lcb-Leather Camera Bags, il marchio delle borse in pelle per macchine fotografiche che realizza a mano. Lorenzo lavorava come grafico ed era appassionato di fotografia. Gli piaceva dipingere e amava i lavori manuali. Ad un certo punto l’azienda per la quale lavorava entra in crisi e chiude. Lorenzo si è trovato con un futuro lavorativo da ricostruire.

Arriva l’idea: coniugare due passioni: la fotografia e la manualità. «Nel 2011 sono andato ad acquistare una borsa per la mia macchina fotografica. Ma ho visto che la spesa era eccessiva. Allora ne ho realizzata una per me. Il risultato finale non era male. Così ho cominciato a coltivare questa attività, prima da hobbysta e poi a livello commerciale» racconta Lorenzo, che si trasforma da grafico ad artigiano della pelle. Ha appreso le tecniche da solo, da autodidatta «col tempo, con la passione e l’esperienza» sintetizza il titolare di Lcb. «A livello commerciale ho iniziato vendendo su Ebay. Mi notò Foto Dotti di Modena, uno dei principali negozi italiani di fotografia. E iniziammo a collaborare. Mi diede la spinta che serviva. Poi sono andato personalmente a proporre i miei prodotti ai negozi di fotografia di tutta Italia» ricorda lo stesso Lorenzo. Impiega da due a tre giorni a realizzarne una.



«Le mie borse sono imbottite e sono interamente in pelle, anche all’interno, che solitamente è in tessuto. Sono pezzi interamente fatti a mano, unici, numerati e personalizzati» precisa Lorenzo. Ma poi l’attività ha subito una ulteriore evoluzione «Il mercato globale della fotografia è in forte contrazione ormai da 10 anni. In Italia il mercato è piuttosto saturo perché i principali negozi di fotografia sono già miei clienti. Questo mi ha spinto a cercare settori alternativi», spiega Cippitelli che dall’anno scorso realizza astucci per occhiali e ancora più recentemente ha approcciato il settore della cartoleria, con la copertina dei quaderni. Sempre tutto in pelle e fatto a mano. «Sto ottenendo buoni risultati. Sono due settori che offrono più prospettive in Italia rispetto alla fotografia. Per le borse, infatti, vorrei aumentare l’export, potenziando il marketing e le vendite online».

Una volta appresa la tecnica per lavorare la pelle, Lorenzo l’ha utilizzata per realizzare altri prodotti. Il titolare di Lcb-Leather Camera Bags cerca sempre un equilibrio tra la voglia di crescere e il desiderio di restare da solo, senza collaboratori, per non perdere l’approccio materico. «Se dovessero arrivare molti ordini sarei costretto o a rinunciare (ma non fa bene all’immagine dell’azienda) o farmi affiancare da qualcuno. Ma per il momento vorrei preservare il mio approccio diretto al prodotto e alla pelle» spiega Lorenzo che nei maggiori picchi di lavoro non conosce orari e né pause. Questa è la vita da artigiano.