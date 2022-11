CORRIDONIA - Sta per iniziare per davvero la grande e coraggiosa avvenuta sudamericana di Francesco Cuccioletta e Sara Bartolacci. La coppia corridoniana è pronta a partire alla volta dell’Uruguay da dove, il 9 dicembre, inizierà un road trip per tutto il continente trasmesso in diretta o quasi via social. Martedì scorso entrambi hanno lasciato i rispettivi lavori: lui, progettista di stampi al Gruppo Meccaniche Luciani, lei impiegata alla profumeria Clementi.

Ora davanti a loro ci sono gli ultimi giorni di preparativi e poi si partirà in direzione Montevideo, dove recupereranno la loro Yamaha Super Teneré, o “Tenerona” come la chiamano loro affettuosamente, e partiranno con il loro viaggio su due ruote che documenteranno passo dopo passo sui loro canali social. Obiettivo quello di fare delle loro due passioni, i viaggi in moto e la produzione di foto e video, il proprio lavoro.

«Non nego che qualche lacrima è uscita dopo 20 anni di lavoro – confessa Cuccioletta –. Per chi volesse seguire questo cambio di vita creeremo una nuova pagina social denominata Franksaffair in modo da non avere più i limiti imposti da Facebook e soprattutto per avere una pagina in comune con Sara in quanto il “cambio di vita” sarà ovviamente con la persona scelta per la vita stessa. Franksaffair è il nickname che racchiude entrambi: Frank sono io, la S è Sara, affair gli affari. Abbiamo in mente tante novità per cercare di sostenerci a livello economico, cosa riusciremo a fare non lo sappiamo, ma di certo ce la metteremo tutta come sempre abbiamo fatto. Le paure sono tante-tantissime ma la voglia di provarci in qualche maniera riesce a tenerle a bada. A breve realizzeremo diversi video di aggiornamento, in quanto da fuori può sembrare una banalità ma di cose da fare e sapere ce ne sono veramente tante».

Franksaffair è già da tempo il nome del canale YouTube dove negli anni la coppia corridoniana ha postato i contenuti legati ai loro viaggi. Al momento di scrivere, ha oltre 21mila followers, per circa 4,3 milioni di visualizzazioni complessive. Non male, anzi. Ma servono numeri ben maggior per essere a tutti gli effetti degli youtuber che possano tirare avanti soltanto coi frutti delle loro produzioni. Sarà questa la vera sfida.