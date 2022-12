MACERATA - Si parte, o quasi. L’annuncio arriva dall’assessore comunale all’Urbanistica Silvano Iommi che rileva come si tratti di un intervento di assoluto rilievo per il capoluogo e per le diverse centinaia di famiglie interessate a rientrare nei palazzi ora inagibili nel rione della Pace.

La giunta comunale ha infatti approvato l’altroieri, in linea tecnica, il progetto relativo ai lavori di consolidamento del muro di contenimento stradale posto a monte dei fabbricati da demolire e ricostruire, a seguito degli eventi sismici del 2016, situati tra via Maffeo Pantaleoni e via Zorli.



L’intervento di consolidamento, fondamentale per l’emanazione di una apposita ordinanza speciale da parte del commissario straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini, si rende necessario sia per garantire una adeguata stabilità dell’attuale sede stradale che come intervento atto a facilitare il superamento delle barriere architettoniche presenti a livello degli accessi sulla via pubblica. L’area in questione, compresa tra via Zorli e via Pantaleoni, nell’area vicina alla scuola Fermi, è composta da quattro grandi condomini per un totale di circa 150 alloggi (risalenti ai primi anni ’50) che sono stati tutti danneggiati dal sisma.



Il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione degli edifici stessi che si trovano su un terreno a forte pendenza e quasi in aderenza alla strada pubblica, per cui l’Amministrazione, a tutela della sicurezza generale e viaria in particolare, ha richiesto al Commissario Straordinario alla Ricostruzione un’ordinanza speciale per poter finanziare l’opera pubblica a sostegno della ricostruzione privata.

«Un intervento pubblico-privato estremamente complesso, decisivo e di riqualificazione generale che ha richiesto oltre due anni di lavoro per riuscire a redigere i progetti superando le difficoltà tecniche, allineando e coordinando, al contempo, tempi e interessi molto diversi tra loro – ha detto l’assessore all’Urbanistica Silvano Iommi -. Tuttavia, grazie anche allo straordinario impegno dell’Ufficio Tecnico Comunale, si è riusciti a raggiungere l’auspicato accordo tra tutti i vari soggetti coinvolti arrivando a definire un progetto di messa in sicurezza e di rinnovamento dei sottoservizi sia della strada che dell’intera zona da ricostruire, il cui importo complessivo è di circa 8,2 milioni di cui 2,9 di parte pubblica e 5,3 di parte privata. L’importo complessivo dell’intera ricostruzione privata dei quattro lotti residenziali resta quindi stimato in circa 40 milioni a cui si aggiungeranno ora i 2,9 della parte pubblica».

La stabilizzazione della scarpata avverrà tramite la realizzazione di paratie tirantate poste in parte al di sotto del marciapiede e in parte sul ciglio della scarpata, mentre contemporaneamente si procederà con la demolizione degli edifici dal civico 89 al 111; l’intervento, ad avvio dei lavori, comporterà per alcuni mesi il restringimento della sede stradale di via Pantaleoni con conseguente attivazione del senso unico alternato regolato semaforicamente. Tempi molto stretti, in relazione alla complessità dell’intervento. Il termine ultimo per il completamento dei lavori di ricostruzione post sisma resta infatti stabilito al 31 dicembre 2025. Sicuramente un’opera che richiede una lunga serie di passaggi amministrativi legati ai vari profili che si vanno ad intersecare, dalla paratia a sostegno della strada alla demolizione di palazzine molto datate con riedificazione nel rispetto dei parametri anche per quello che riguarda le procedure di sicurezza. In più si va ad intervenire su di un’area che da decenni necessitava di una riqualificazione, finora inespressa per via appunto degli alti costi. Ora i finanziamenti sono in arrivo ed anche la tempistica di realizzazione indica che l’operazione è a portata di mano visto che il cronoprogramma indica obbligatoriamente la fine dei lavori nel giro di un paio di anni. Tempi appunto brevi in considerazione del fatto che l’area attende un intervento di sistemazione da decenni e che le centinaia di abitazioni sono inagibili da parecchi anni, dall’anno del terremoto.