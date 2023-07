MACERATA - Sottopasso ferroviario di via Roma, si procede nel cronoprogramma che era stato tracciato dall’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi si è tenuta la Conferenza dei servizi con tutti i soggetti interessati: si è conclusa con esito positivo.

L’impresa Francucci Srl che ha vinto l’appalto e realizzerà l’opera. L’azienda peraltro - a capo della Rti anche dei lavori al Centro fiere di Villa Potenza -, ha redatto il progetto definitivo, il quale verrà sottoposto alla verifica tecnica da parte della società designata.

Dopo questo passaggio verrà redatto entro sessanta giorni dalla verifica il progetto esecutivo e, quindi, seguendo la stessa procedura di ulteriore verifica tecnica, l’avvio del cantiere, con la consegna dei lavori di realizzazione dell’opera pubblica tanto attesa dal capoluogo che dovrà avvenire in autunno. Da quel momento scatteranno i circa 17 mesi previsti per completare il sottopasso ferroviario. Seguiranno le procedure di collaudo statico e tecnico amministrativo e di verifica delle opere impiantistiche: saranno eseguite nel corso dei novanta giorni successivi alla fine lavori mentre la conclusione della fase amministrativa di monitoraggio procedurale e finanziario e rendicontazione del progetto è proiettata a fine marzo 2026. Dunque un iter segnato da tappe forzate sui binari delle quali dovrà correre questa infrastruttura lungo la linea Civitanova-Albacina, che ha un importo complessivo di 8.436.496 euro di cui 7.000.000 a valere sui fondi statali stanziati dal Piano complementare nei territori, 671.394 euro a carico di Rete ferroviaria Italia Spa ed ulteriori 765.102 tramite risorse proprie del Comune di Macerata. Va ricordato come il progetto prevedeva un costo iinziale di 7.671.394 euro, lievitato di ulteriori 700 mila euro dovuto ad un riconteggio dei costi per il rincaro di materie prime dopo che la giunta comunale aveva approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica (poi rivisto), dopo l’ok della Conferenza dei servizi. Per realizzare l’opera sono già stata acquistate due aree di proprietà privata, la prima di 2.860 metri quadrati complessivi e la seconda di 3.320.

Si rendono inoltre necessari, per esigenze di cantierizzazione, asservimenti temporanei delle aree a monte dell’opera per un totale di circa 600 metri quadrati. Il progetto prevede la realizzazione di una galleria artificiale del sottopasso che avrà una lunghezza di circa 130 metri con velocità di percorrenza massima consentita di 40 km/h. Si prevede per il sottopasso un impianto di illuminazione con proiettori a led ad unica fila posizionati al centro della carreggiata con rinforzi agli imbocchi. Ci saranno cinque differenti aree di cantiere, funzionali alle opere da realizzare ed elaborate per ridurre l’impatto per il traffico e le proprietà vicine. Saranno usati, durante le lavorazioni di demolizione della strada e durante gli scavi, dei cannoni di abbattimento polveri. Niente mezzi con i cingoli, previsti silenziatori sugli scarichi delle macchine di maggiore potenza. Ci saranno anche barriere antirumore fonoassorbenti e schermature visive e antipolvere. La realizzazione dei lavori avverrà per fasi in modo che il traffico non si interrompa. Alla direzione lavori sarà fornito un sistema di controllo da remoto del cantiere con visore 3d, videochiamate e condivisione di immagini per ottimizzare la comunicazione tra direttore dei lavori e cantiere. «Ci avviciniamo alla partenza lavori di un’opera infrastrutturale che la città attende da decenni – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori -. L’opera sarà realizzata senza interferenze con l’attuale viabilità, avrà altezze utili al transito di ogni mezzo e anche un passaggio ciclopedonale».