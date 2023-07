MACERATA Provvidenziali sono risultate le disponibilità finanziarie dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma: tre milioni per la riqualificazione della parte monumentale del cimitero e dell’ingresso lungo via Pancalducci. Così, dopo parecchi anni - forse decenni - di incuria, abbandono e degrado della memoria della città, l’amministrazione riuscirà a mettere mano al recupero di un bene architettonico storico e di un luogo che contiene e tramanda le radici affettive della città.





La determina del dirigente dei servizi tecnici del Comune, l’ingegnere Tristano Luchetti, dispone l’affidamento di un incarico professionale per la realizzazione della progettazione definitiva per i lavori in questione fissati appunto in tre milioni. L’incarico professionale per circa centomila euro è stato assegnato alla Poligroup srl di Pollenza, società che - come rilevabile dal sito - vede come coordinatori l’ingegnere Paride Abbruzzetti e il geometra Stefano Palmucci. La coalizione di centrodestra in campagna elettorale (quella delle amministrative 2020) e poi l’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Sandro Parcaroli avevano indicato tra le priorità sul fronte delle opere pubbliche la sistemazione della parte monumentale; è in effetti passato del tempo dagli iniziali propositi prelettorali, ma appunto la situazione appare sbloccata e si spera si arrivi a breve termine all’archiviazione di immagini pessime viste per anni nei chiostri del cimitero monumentale, con lapidi sfondate, mattoni prossimi al cedimento, cartelli sui muri con “inviti” «a non camminare sopra le lapidi».

Incarico affidato

Ora si registra appunto l’affidamento dell’incarico professionale alla srl pollentina (che vede molti volti noti tra i suoi collaboratori) e dunque è presumibile che i tempi siano relativamente brevi anche per l’esecuzione dei lavori, anche se la tabella di marcia è quella stringente legata ai fondi del Pnrr. Con il ricorso ai fondi del Pnrr, l’amministrazione comunale, in particolare l’assessorato ai lavori pubblici diretto da Andrea Marchiori, sta invece definendo l’iter per la messa in cantiere delle opere per quattro milioni di euro per l’ampliamento del cimitero e dunque per la realizzazione di altri loculi. Dunque tre milioni di fondi legati alla ricostruzione post sisma per il recupero della parte monumentale, altri quattro con i fondi del Pnrr per l’ampliamento della parte nuova.