MACERATA Entro fine mese la riapertura del collegamento viario tra piazzale Velardi e via Prezzolini, nell’area delle Casermette, bretella interessata dal tratto chiuso che va dalla rotonda in prossimità della nuova piscina a via Prezzolini, mentre proseguono i lavori per la sistemazione dell’area verde che si trova davanti alle scuole destinata a diventare un parco.

Il cantiere

Il cantiere per i lavori di completamento dell’urbanizzazione primaria e secondaria nell’area delle Casermette da parte di Cassa depositi e prestiti, che viene portata avanti dall’impresa aggiudicataria dell’appalto, la Edil Moter Srl di Roma, è partito lo scorso 16 febbraio con la chiusura della strada in entrata e in uscita su via Prezzolini. «Per quanto riguarda la parte stradale l’impresa ha già effettuato la massicciata - dice l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori -, tutto il fondo è realizzato, costruiti i massetti in cemento armato per i marciapiedi che sono stati realizzati così come le aree di sosta. Abbiamo chiesto di costruire gli stalli dei parcheggi a servizio delle scuole in modo coerente con quelli che sono stati già allestiti nella parte iniziale che si innesta in via Roma. In questi giorni si sta realizzando la conduttura idrica e quella del gas che servirà per alimentare la nuova piscina comunale e poi si procederà all'asfaltatura finale. Entro questo mese contiamo di poter rendere nuovamente percorribile il tratto oggetto dei lavori in corso».

Il progetto

Il progetto esecutivo predisposto da Cassa Depositi e Prestiti, per un valore di un milione di euro, riguarda la realizzazione delle opere di riqualificazione e recupero dell’area delle ex Casermette che facevano parte del progetto iniziale di sistemazione dell’intera zona. Obiettivo del Comune è la riqualificazione urbana dell’area delle ex Casermette non solo sotto il profilo scolastico ma implementando la fruibilità collettiva dell’intera zona tramite la realizzazione di aree verdi, parco giochi e, appunto, una piazza. Ciò permetterà di dotare i quartieri limitrofi ad alto tasso residenziale di spazi verdi e luoghi deputati alla socialità e all’aggregazione. Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di un parco urbano con area giochi dedicata prevedendo la rimozione di alberature e siepi ammalorati, in avanzato stato di degrado o con rilevanti criticità e la messa a dimora di nuove piante, arbusti e tappeto erboso.

Sarà realizzata poi una piazza, in corrispondenza della fermata degli autobus, in prossimità dell’originaria piazza d’armi pensata come spazio di accoglienza per iniziative di socializzazione, che potrà ospitare anche manifestazioni ed eventi. L’area, il cui progetto è stato pensato con appositi accorgimenti volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, sarà utilizzata anche come spazio di accoglienza per iniziative, idonea pure a ospitare manifestazioni ed eventi.

I percorsi

Dalla piazza partiranno diversi percorsi che collegheranno le zone circostanti, l’area delle scuole, il parco e l’area giochi. In questo caso tali lavori avranno una durata di circa sette mesi. Quindi da un lato le scuole dall’altro la vecchia piazza d’armi che diventerà punto d’incontro per i cittadini, spazio pubblico in cui godere della natura e dello stare insieme. «All’atto del nostro insediamento la situazione complessiva del polo scolastico alle Casermette presentava numerose criticità che via via abbiamo risolto – conclude Marchiori - Ora verrà realizzato il parco pubblico che accompagnerà tutta l’area sino alle nuove piscine. Terminato l’intervento avremo una infrastruttura viaria funzionale, una dotazione di parcheggi adeguata e un’area verde pubblica molto bella e fruibile sia dagli studenti che dalla cittadinanza».