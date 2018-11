Preso pericoloso latitante internazionale per reati di droga: sarà estradato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - La Polizia di Stato ha tratto in arresto, dopo un’intensa attività investigativa, un albanese ricercato in ambito internazionale perché ritenuto un grosso trafficante di marijuana.La squadra Mobile della Questura aveva trovato diverse tracce del passaggio del latitante tra Corridonia, Tolentino e Macerata e dopo giorni di controlli e appostamenti è riuscita finalmente ad arrestarlo. Operazione non facile perché l’uomo cambiava spesso domicilio proprio per non farsi trovare. Sul capo dell’uomo pende una richiesta di estradizione da parte dell’Albania. Il 53enne è accusato della coltivazione di marijuana in patria.