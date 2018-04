Lasciato dalla ex, perseguita la donna e il nuovo compagno Arrestato insieme al complice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - I carabinieri di Appignano, insieme ai colleghi di Corridonia e Cingoli, hanno arrestato due albanesi, un 28enne con precedenti e il cognato di 21, incensurato. I due, residenti a Macerata, sono accusati di stalking e lesioni aggravate. Il 28enne non ha accettato la nuova relazione della sua ex convivente con un italiano e ha compiuto atti minacciosi e persecutori verso la nuova coppia. Non lo hanno fattoi desistere neppure le denunce. L'epilogo ieri sera, quando l'albanese con la complicità del connazionale ha aggredito l'italiano, un 43enne del Maceratese, finito all'ospedale per policontusioni e prognosi di 30 giorni. I carabinieri hanno rintracciato gli aggressori e nella macchina del 28enne hanno trovato un attrezzo di ferro di 70 cm e del peso di oltre 2 chili, di quelli utilizzati dai camionisti per smontare i bulloni degli pneumatici, utilizzato per l'aggressione.