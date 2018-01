Lanciano petardi sulle auto in corsa e colpiscono la polizia: ragazzini nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Si divertivano a lanciare petardi dal balcone di casa sulle macchine in transito, ma un botto è finito anche su un'auto della polizia. Sono stati scoperti così due ragazzini che, con il loro gioco, hanno rischiato di provocare incidenti e conseguenze ben più gravi.Gli agenti erano impegnati nei controlli quando hanno scoperto i due minorenni che dal loro balcone di casa si divertivano a lanciare petardi verso le auto in corsa. Le auto, per schivare il lancio, effettuavano pericolose e repentine schivate. Il gioco sarebbe andato avanti ancora per altro tempo se uno dei petardi non fosse finito sul parabrezza di un'auto civetta in servizio della polizia di Stato che in quel momento transitava sotto l'abitazione. Gli agenti si sono fermati e in un attimo hanno scoperto i due ragazzini, ponendo fine al loro imprudente divertimento.