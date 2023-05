MACERATA Raid dei ladri nei garage di una palazzina di via Cincinelli a Macerata. Sparita un’auto, ma anche un monopattino e alcune bottiglie di prosecco. L’amara scoperta, da parte dei residenti, è stata fatta ieri mattina quando alcuni di loro sono usciti di casa per andare al lavoro e hanno visto che qualcosa non quadrava.





A raccontare quanto accaduto è una delle vittime dei furti. «Io sono uscita presto per andare al lavoro - dice - e avendo l’auto parcheggiata sulla strada non ho notato nulla di strano. Più tardi, però, mio marito e altri condomini hanno visto una Vespa che non si trovava dove era stata lasciata e, nell’approfondire i controlli, hanno capito che c’era stata la visita dei ladri». Due i garage finiti nel mirino dei malviventi. «In quello di un nostro vicino hanno divelto la serranda e rubato un’auto, probabilmente trovando anche le chiavi per metterla in moto. Nel nostro, invece, hanno scardinato il motore elettrico della serranda: lo hanno smontato per poi far saltare il circuito ed entrare. Hanno rubato una trentina di bottiglie di prosecco che erano ancora in fermentazione, una cassetta con alcuni attrezzi e il monopattino nuovo di mio figlio».

L'allerta social



La residente ieri ha voluto diffondere anche sui social la notizia del furto, per mettere in guardia altri cittadini. «Pochi giorni fa, una mia amica che vive in via Dei Velini mi ha raccontato che i ladri sono stati anche nei garage della loro palazzina, rubando, pure in quel caso, olio e alimenti dalle dispense. È giusto che tutti facciamo attenzione, visto che pare ci sia questa banda interessata non solo a bottini di valore ma anche a generi alimentari». I condomini di via Cincinelli che hanno subito il furto hanno denunciato il fatto ai carabinieri che ora indagano sull’accaduto. «Probabilmente - conclude - il furto è avvenuto tra l’una e le due. Mio figlio, rientrando all’una circa, ha notato due uomini davanti al palazzo e alle 2 un condomino avrebbe notato la Vespa fuori».