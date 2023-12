MACERATA - Continua l’infinita scia di furti nel cuore di Macerata. Nella notte tra sabato e domenica ignoti sono entrati nel negozio “Laila non solo pasta” in via Carducci. Ma non è finita qui: lo stesso negozio è stato preso di mira anche nella notte tra lunedì e ieri. Due colpi in 48 ore. Oltre a questo, i malviventi sono entrati anche nella pescheria Era Ora, alla tipografia Simple Service, alla parrucchieria Marina e Mirella e all’ortofrutta Bajocco. In quest’ultimo caso, però, è stata solo forzata la porta d’ingresso, ma il colpo non è andato a compimento. Tutte attività nella zona di corso Cairoli.

La ricostruzione

Per quando riguarda il raid in via Carducci, tra sabato e domenica, stando a una prima ricostruzione i malviventi hanno forzato la porta e sono entrati. Una volta dentro hanno rubato un pc, un telefonino, pochi spiccioli e alcune bottiglie di vino. La titolare ha anche ritrovato un arnese che probabilmente i ladri hanno utilizzato per forzare la porta. Anche negli altri negozi, il problema principale riguarda i danni fatti alle vetrate e agli infissi. Pochi gli spiccioli che i ladri sono riusciti a portar via. Proseguono a ritmo serrato le indagini per risalire ai responsabili che hanno agito negli ultimi giorni. La coppia ritenuta responsabile della scorribanda ladresca delle settimane precedenti (tra colpi tentati e portati a termine) è stata individuata dalla polizia e denunciata a piede libero. Ora - come per i furti messi a segno al Casb e da Piangiarelli Intimo la settimana scorsa - bisognerà capire se la firma sia la stessa o diversa. Il centro continua quindi a essere tenuto sotto scacco dai malviventi che, ormai quasi ogni notte, prendono di mira le attività, destando non poca preoccupazione tra commercianti e residenti.

I precedenti

Dal 7 dicembre in poi sono stati molti altri i furti, tra quelli tentati e quelli portati a compimento. Presi di mira i ristoranti Da Silvano, Da Rosa, McFast, Vere Italie, Sugo, ma anche il bar Romcaffè, la gelateria Very n’ice – idee golose, il Mon Amour Cafè, la casa editrice e libreria Editrice Giometti & Antonello, il negozio di alimentari L’angolo del gusto, il negozio regalo Ultrafragola e il Pub Fabric.