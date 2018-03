I ladri fashion rubano ori, gioielli e soltanto i vestiti con griffe prestigiose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Ladri amanti delle griffe a segno sabato sera, verso le 19.30, a Villa Potenza: il bottino è ingente. Nel mirino un’abitazione in via Troili, dove sono stati rubati collane, orecchini e anelli in oro, due giubbetti Moncler e Colmar, un paio di occhiali Chanel, due borse e quattro bottiglie di vino. «I malviventi non hanno toccato gli articoli non firmati - racconta il proprietario -. È ­ancora in corso l’inventario ma il bottino dovrebbe essere di circa 6-7mila euro».I ladri hanno forzato la porta d’ingresso e una volta all’interno dell’abitazione hanno messo tutto a soqquadro, rimuovendo dalle pareti i quadri e gli specchi (evidentemente gli autori del colpo cercavano una cassaforte). Sul posto è intervenuta la polizia.