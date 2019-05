I ladri entrano in Comune e rubano gli spiccioli all'ufficio Anagrafe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Ladri in azione la notte scorsa negli uffici comunali di viale Trieste a Macerata. Bersaglio dei malviventi l’ufficio Anagrafe che si trova al piano terra dell’ex Distretto. I ladri, che hanno forzato e aperto alcuni cassetti, messo a soqquadro un locale in particolare e preso di mira anche un distributore di bevande, hanno portato via soltanto pochi spiccioli. Sul posto i Carabinieri di Macerata che hanno svolto rilevamenti e interrogato il personale del Comune.