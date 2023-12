MACERATA Furti in serie nel centro storico, in manette una coppia: si tratta di un 43enne italiano e una 40enne dominicana. A stringere le manette ai polsi dei due, ieri mattina alle 4.30, sono stati i poliziotti della Squadra Volante che li hanno sorpresi mentre stavano rubando all’interno di un furgone. Entrambi ora si trovano in carcere e domani mattina compariranno dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata Claudio Bonifazi per la convalida dell’arresto.

La ricostruzione

Ai due, Mauro De Angelis ed Elizabeth Del Rosario Guerrero, che da tempo vivono a Macerata, vengono contestati sei furti, oltre a quello in cui sono stati colti in flagranza di reato, ce ne sono altri cinque commessi nei giorni precedenti, ma il sospetto è che possano averne commessi anche altri ai danni di negozi e ristoranti. In base a quanto ricostruito dalla polizia sia il 43enne sia la 40enne sono gravati da numerosi precedenti specie per reati contro il patrimonio. Alle prime ore di ieri sono stati sorpresi mentre si trovavano all’interno di un furgone la cui portiera era stata forzata con un cacciavite e dal quale avevano già sottratto alcuni oggetti appartenenti al proprietario. Nel frattempo i poliziotti (che stavano già indagando sui furti che avevano creato un grande allarme sociale in centro) hanno raccolto diversi elementi a carico della coppia anche per altri furti.

Nel corso delle veloci ma attente indagini condotte dalla Squadra Mobile diretta dal commissario capo Anna Moffa è stata eseguita una perquisizione all’interno di un’abitazione nel rione Marche individuata dagli investigatori, non senza difficoltà, come dimora della coppia. All’interno dell’appartamento gli agenti hanno rinvenuto della refurtiva che è stata subito restituita ai legittimi proprietari, così, all’esito delle formalità di rito De Angelis e Del Rosario Guerrero sono stati condotti rispettivamente nel carcere di Montacuto ad Ancona e di Forlì. Difesi entrambi dall’avvocato Marco Fabiani, domani mattina compariranno dinanzi al Gip per la convalida, devono rispondere di furto aggravato.

L’arresto è scattato a seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal questore Luigi Silipo ed effettuati anche con l’impiego di agenti in borghese, dopo la lunga scia di furti che ha interessato il centro storico e, due giorni fa, anche la zona di corso Cairoli. Ora proseguono le indagini della Squadra Mobile per verificare se i due arrestati siano anche i responsabili di altri furti. Intanto ieri il sindaco Sandro Parcaroli è intervenuto sulla vicenda: «Mentre proseguono le indagini – ha puntualizzato –, un plauso e un ringraziamento alla polizia di Macerata e al questore Luigi Silipo per questa intensa a mirata attività che ha permesso l'arresto della coppia sospettata dei furti nel centro città».