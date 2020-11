Raid in due appartamenti a un passo dal centro, i ladri si portano via monili in oro

MACERATA - Topi d’appartamento in azione in pieno giorno a Macerata. A finire nel mirino dei ladri due appartamenti in corso Cavour. Presumibilmente i malviventi hanno effettuato i colpi nella tarda mattinata di venerdì scorso, quando sono riusciti ad entrare in un palazzo e una volta dentro hanno forzato i portoncini di ingresso di due appartamenti che si trovano nello stesso stabile.





Un’azione fulminea messa in atto per cercare di prelevare oggetti preziosi magari lasciati in bella vista o in cassetti facili da aprire e da controllare. Alla fine da un appartamento sono usciti a mani vuote mentre dall’altro hanno portato via diversi monili in oro del valore ipotizzato al momento di qualche migliaio di euro anche se l’esatto corrispettivo economico della refurtiva deve essere ancora quantificato. Ad accorgersi del furto (e del tentativo di furto) sono stati i proprietari al loro rientro a casa verso ora di pranzo.

Dopo le 13 infatti, è scattata la chiamata al 112, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Corridonia e subito dopo sono intervenuti i colleghi del Nucleo operativo radiomobile che hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca di eventuali tracce lasciate dai malviventi.

Il giorno precedente altri furti sono stati commessi nella vicina Corridonia dove ignoti hanno fatto “visita” in alcune abitazioni tra via Sant’Anna e dintorni, ma la refurtiva più consistente l’hanno asportata da una casa in via Zoccolanti dove, approfittando dell’assenza della coppia di proprietari, hanno ribaltato l’abitazione da cima a fondo. Alla fine sono riusciti a trafugare tre borse, tutte nuovissime e di marca (Gucci, Prada e Louis Vuitton), insieme a oro e gioielli vari prima di scappare sfondando una finestra che dà su un campo a due passi dall’ex convento degli Zoccolanti. In tutto, la refurtiva avrebbe un valore stimato di circa cinquemila euro, senza contare i danni provocati. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei ladri.



