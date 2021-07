Ragazza si avvicina a un anziano di 86 anni, in pochi secondi gli sfila via il Rolex

MACERATA - Prende di mira un anziano, si avvicina e riesce a sfilargli dal polso un Rolex. Ed ora è caccia alla giovane ladra. L’episodio è avvenuto nella mattinata di sabato, lungo via Aleandri. Un anziano del posto, di 86 anni, stava passeggiando quando ad un certo punto è stato avvicinato da una giovane donna di origini straniere che ha incominciato a parlargli come se lo conoscesse.





In realtà, si tratta di una furbetta che, poco prima, aveva puntato l’orologio che l’ottantaseienne teneva allacciato stretto al polso. Si trattava di un Rolex, un modello in realtà anche un po’ datato, del valore di circa due mila euro. In un attimo la bella ladra, con una certa destrezza, è riuscita a sfilargli dal polso l’orologio, senza che l’anziano se ne accorgesse. Soltanto poco dopo, quando però era oramai decisamente troppo tardi, si è accorto di quello che era successo. Ma della donna nessuna traccia. E l’anziano non ha potuto fare altro che segnalare l’episodio ai carabinieri, che ora sono al lavoro per dare un volto ed un nome alla giovane ladra.

Le indagini si stanno concentrando su eventuali filmati di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Per l’anziano lo choc di essere stato derubato in quel modo. Ben più grave quanto accaduto la settimana scorsa, a Civitanova, ad una imprenditrice nel settore balneare. La donna, due domeniche fa, era stata vittima di uno scippo violento. Si trovava in via Filzi, nella zona Sud della città, in macchina, quasi di fronte alla sua abitazione, quando era stata avvicinata da un uomo che era in sella ad un scooter, con il volto travisato dal casco integrale.



Quell’uomo si è fermato, le si è fiondato sul finestrino della macchina e, dopo averla aggredita e strattonata, le ha portato via un orologio che aveva al polso, del valore di oltre 50 mila euro. La donna era rimasta ferita, nel tentativo di reagire. Dopo aver rubato il prezioso orologio, l’uomo si è allontanato, facendo perdere le sue tracce, mentre sul posto è accorso il figlio della vittima, che aveva sentito le urla.



