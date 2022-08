MACERATA - Parcheggia la Lamborghini sul posto per disabili: giovane multato dalla polizia locale. Non è passata inosservata, ieri pomeriggio, poco prima delle 18, una Lamborghini gialla in sosta in piazza della Libertà a Macerata. A parcheggiare nel centro del capoluogo, in uno stallo riservato ai disabili, due ragazzi che dovevano recarsi all’ufficio postale.

I vigili sono subito intervenuti per elevare al conducente una sanzione amministrativa di 165 euro con 4 punti decurtati dalla sua patente. L’intenzione degli agenti era quella di portare via l’auto con il carro attrezzi, ma i due giovani sono arrivati giusto in tempo per scongiurare la rimozione forzata.

Un parcheggio azzardato che non ha tenuto conto nemmeno della sede della questura di Macerata a due passi dallo stallo dove era stata parcheggiata la supercar.