MACERATA - C’era una volta un giovane che cantava di un treno per la felicità, talmente strano e fuori dagli schemi da camminare addirittura all’indietro. Un treno carico di bellezza e ricordi, che sferraglia dal passato al presente traboccante di dolcezza e una punta di malinconia. Se il cuore di Andrea Blarasin fosse una stazione ferroviaria, al binario uno sarebbe in arrivo un carico degno di un trasporto eccezionale, fatto di una materia che, nonostante l’esperienza da commercialista e revisore contabile, sarebbe arduo contabilizzare: sono ricordi preziosi, che appartengono al passato in cui la ferrovia era l’unico riempitivo di una Piediripa «che allora era quasi tutta campagna, attraversata soltanto dalla ferrovia e dalle case di chi sui treni ha lavorato una vita, come è stato per nonno Igino» racconta il consigliere maceratese di FdI.

L’infanzia

«Tutt’attorno c’era poco altro - prosegue -, qualche casa diroccata, in cui a me e ai miei amici piaceva curiosare nella speranza di vivere chissà quale avventura, un sacco di campi in cui giocare e tutti i miei numerosi animali, che ho sempre amato e che sono stati una grandissima compagnia. Tra cani, galline e persino la capretta Peppe, che i miei genitori avevano trovato vicino al fiume e portato a casa, la mia è stata un’infanzia piena di compagni a quattro zampe. Ma non parlatemi di tacchini: dopo essere stato aggredito da uno di loro, ho maturato una certa repulsione che ancora oggi è tutt’altro che superata». Certi strappi sono difficili da ricomporre: di fronte a un’avversione, non si può far nulla se non alzare le mani e rassegnarsi. Per fortuna, però, anche quando ci si muove nel terreno delle simpatie il cammino è segnato da incontri altrettanto intensi e indelebili. Si accompagna così a un dolce sorriso e a un velo di dolcezza il ricordo di nonna Fiorina, «la mamma della mia amata nonna materna Emilia - comincia Blarasin - era una vecchietta piuttosto vispa e, quando da Macerata scendeva a Piediripa per venire a trovarci, io ero davvero contento, perché con me scherzava e giocava a carte». È la semplicità molto spesso a far brillare gli occhi e il cuore, a illuminarli con un velo di magia. La genuinità di ricordi belli, che scaldano il cuore e riportano indietro nel tempo, perché spesso condivisi con chi ci vuole bene. Come, ad esempio, le serate passate con papà Edoardo, detto Sergio, in discoteca. «Ero solo un bambino: ho iniziato presto a frequentare certi ambienti - commenta - mio padre aveva la passione per la musica e, da giovane, ha suonato come dj in parecchi locali della provincia. All’epoca le serate danzanti iniziavano alle 21: mentre cambiava i dischi, stavo vicino alla sua postazione assieme a mia madre Liliana, fino a che arrivava l’ora della nanna e io me ne andavo a casa assieme a nonno Igino, che pazientemente veniva a prendermi. Sono cresciuto con il sottofondo delle hit degli anni Settanta e Ottanta e con una passione per la musica che ho declinato suonando il pianoforte, la chitarra e la batteria ed esibendomi come cantante di piano bar, da ragazzo, durante gli anni dell’università. Sulla scia di mio padre e nel segno di un amore che ci ha sempre accomunato». Mentre il treno dei ricordi viaggia spedito tra le emozioni e i suoni del passato, si avvicina la tappa successiva.

Il viaggio

Il cartello all’ingresso della stazione recita “Europa del nord” e per il cuore è un sobbalzo: «È stato uno dei viaggi più belli e importanti della mia vita - ricorda - sono stato fuori casa per un mese circa, guidando per mezza Europa con il Fiorino rosso di mio padre, quello con cui girava tutte le strade di Macerata e dintorni per diffondere messaggi pubblicitari con gli altoparlanti. Ricordo che sistemai nel retro un materasso, per ovviare al problema dell’alloggio e, così allestito, quel Fiorino mi condusse fino a Copenaghen e per le strade di quasi tutta l’Olanda, tra terre cariche di fascino e magia. Passai un mese bellissimo, come quello speso, appena 18enne, a Toronto. Stavo talmente bene che, per tutta la durata del viaggio, non mi feci mai vivo con i miei, che pazientemente mi aspettavano a casa. Li chiamai solo poco prima di partire per l’aeroporto, chiedendo qualche spicciolo a uno dei ragazzi dell’ostello in cui dormivo per poter chiamare a casa, con la promessa che gli avrei restituito il prestito una volta rimesso piede in Italia».