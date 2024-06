MACERATA - Intervalliva Mattei-la Pieve, la spunta l’impresa abruzzese Toto Costruzioni che presenta la miglior offerta economica nel bando di gara di 56 milioni di euro (il progetto complessivo è di 87 milioni) messo in appalto per l’attesa bretella che il capoluogo attende da decenni. Il ribasso dell’offerta sembra non essere molto elevato rispetto alla cifra che è stata posta a gara.

Sta di fatto che si è proceduto a questa aggiudicazione che diverrà poi definitiva successivamente ai controlli ed alle verifiche che in questo, come in tutti i casi simili, avvengono per legge. Da quel momento, trattandosi di un appalto integrato, la Toto Costruzioni dovrà redigere il progetto esecutivo dell’opera che a sua volta dovrà essere valutato da Anas e Quadrilatero con la indispensabile verifica della congruità. Dunque il cammino ha di fronte ancora ulteriori passaggi ma la notizia rappresenta un tassello importante nell’individuazione della ditta che procederà alla costruzione dell’intervalliva.

I lavori

Toto Costruzioni che ha una vasta esperienza nelle grandi infrastrutture complesse stradali, autostradali e ferroviarie realizzate in oltre 60 anni di attività. Tra i lavori realizzati di recente dalla Toto Costruzioni vanno ricordati la variante di valico che attraversa due regioni, Toscana ed Emilia Romagna, mentre si appresta a costruire una variante che consentirà al traffico automobilistico di bypassare Amatrice, evitando il transito attraverso il nuovo centro abitato. «Questa è un’ottima notizia per un progetto molto importante e atteso da Macerata ma direi dall’intero territorio – commenta Antonio Pettinari, membro del cda di Quadrilatero -. Un ulteriore passo avanti che porterà nei prossimi mesi, una volta conclusi i passaggi amministrativi, i controlli della documentazione e del possesso dei requisiti che seguono all’aggiudicazione definitiva alla Toto Costruzioni della gara per la Pieve-Mattei, all’avvio del tanto atteso cantiere dell’intervalliva». Lavori che potrebbero iniziare tra fine anno o primi mesi del 2025.