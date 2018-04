Insulti choc ai magistrati su Fb dopo le mail minatorie al sindaco di Macerata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Insulti choc al procuratore capo Giovanni Giorgio (foto) e al sostituto procuratore Rosanna Buccini. Sono comparsi nella bacheca del quarantenne di Sesto San Giovanni (Milano) finito sotto processo con le accuse di minacce aggravate dall’odio razziale nei confronti del sindaco di Macerata. In due mail inviate a una scuola aveva accusato Carancini di aver accolto stranieri e aveva aggiunto che i figli del primo cittadino avrebbero fatto la fine di Pamela Mastropietro. Il processo per direttissima sarebbe dovuto iniziare lunedì scorso ma l’udienza è saltata a causa di un difetto di notifica. Sulla bacheca del quarantenne lombardo sono comparsi due post (visibili da tutti gli utenti del social network e non solo dagli “amici”) risalenti al 14 e al 15 marzo. In entrambi i messaggi sono allegate le foto del procuratore capo Giorgio e del sostituto Buccini. Nel primo post i due magistrati vengono insultati con epiteti irripetibili e vengono accusati - non si sa per quale motivo vista l’incompetenza territoriale - «di non fare nulla per le minacce dei senegalesi che ci sono state a Firenze». E poi si legge: «Visto che sequestrano beni a Milano credo che potrebbero indagare se hanno armi i senegalesi a Firenze?». Nel secondo post comparso sulla bacheca del quarantenne si fa riferimento a uno straniero che ha violentato e derubato una coppia a Milano. I due magistrati vengono ancora una volta insultati; tirati in ballo anche i loro familiari.