Macerata fa la storia, si insedia John McCourt: è il primo rettore non italiano di un'università nazionale

MACERATA- L'irlandese John McCourt si è appena insediato, questa mattina (2 novembre) intorno alle 11, come nuovo rettore dell'Università di Macerata. Ad accoglierlo il Magnifico Rettore uscente Francesco Adornato. McCourt sarà il primo rettore non italiano all'interno di un'università nazionale

La giornata

Poche parole e tanta emozione per il nuoto rettore: «Sono stato definito il primo rettore straniero a capo di un'università italiana, io amo dire che sono un rettore europea. Ricordo i defunti nel giorno dei morti e colgo l'occasione per rivolgere un pensiero ai miei genitori senza i quali non avrei raggiunto questi risultati». McCourt ha scelto quattro prorettori perchè le cose da fare, in agenda, sono veramente tante. A dargli il benvenuto anche il presidente del Consiglio degli studenti Unimc Lorenzo di Nello.

Chi è John McCourt

McCourt, nato a Dublino, laureato alla University College di Dublino, è stato a lungo associato alla città italiana di Trieste. È autore di numerosi libri su James Joyce, molti dei quali tradotti, tra cui The Years of Bloom: Joyce in Trieste 1904-1920 (Lilliput Press) e, più recentemente, Consuming Joyce: 100 Years of Ulysses in Ireland (Bloomsbury). È presidente della International James Joyce Foundation e fa parte del consiglio della Yeats Summer School di Sligo. L'Università, fondata nel 1290, conta oltre 10 mila studenti, è focalizzata sulle discipline umanistiche e le scienze sociali. Si ritiene che McCourt sia il primo capo irlandese di un'università dell'Europa continentale da quando James Smith divenne Rettore dell'Università Carlo di Praga nel 1743. L'elezione di McCourt è stata accolta dai colleghi in Italia come un segno importante della crescente presenza internazionale all'interno dell'Università italiana. MichaelMurphy, presidente della European University Alliance ed ex Presidente dell'University College Cork, si è congratulato con il docente per aver infranto un altro “soffitto di vetro” in Italia: “Le università sono istituzioni transnazionali che devono attrarre i migliori talenti della leadership globale per avere successo e questo è un segnale importante che Macerata si sta muovendo nella giusta direzione”.