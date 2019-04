Il perito della famiglia di Pamela: «Oseghale ha avuto un complice»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Sarebbero stati almeno in due a fare a pezzi il corpo di Pamela Mastropietro. Ne è convinta il medico legale Luisa Regimenti, consulente di parte nominata dai familiari della diciottenne romana attraverso il legale Marco Verni. «Sono convinta – afferma la docente di medicina legale all’Università di Tor Vergata a Roma – che Oseghale ebbe almeno un complice nella casa dell’orrore, in via Spalato». Domani nuova udienza del processo.