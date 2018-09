Si inietta una dose di droga ma rompe â€‹un'arteria, 44enne muore dissanguata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

MACERATA - Si è trascinata verso l’ospedale mentre il sangue continuava a uscirle copiosamente dalla gamba. Lungo la salita che porta all’obitorio non ce l’ha fatta più e si è accasciata a terra. Inutilmente i soccorritori hanno tentato di rianimarla. È morta così nel primo pomeriggio di ieri una maceratese di 44 anni. Una fine drammatica dopo una vita stretta nel cappio della tossicodipendenza. Si era iniettata una dose, ma per farlo ha rotto un’arteria, finendo per morire dissanguata.