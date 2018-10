Operaio di 47 anni precipita dal tetto di una palestra: è â€‹in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Infortunio sul lavoro questa mattina a Macerata. Un operaio di 47 anni è caduto da un'altezza di tre metri mentre stava effettuando dei lavori sul tetto della palestra dell'Istituto per geometri Bramante. L'uomo si trovava sul cestello. Sul posto l'eliambulanza, a bordo della quale il ferito - dipendente di un'azienda di Civitanova - è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Le sue condizioni sono gravi. Le indagini sull'accaduto sono in corso da parte degli ispettori del Servizio prevenzione infortuni sul lavoro dell'Asur.