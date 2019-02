Precipita da quattro metri mentre taglia la legna, un uomo finisce in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Paura nel primo pomeriggio di ieri in contrada Rotacupa, nella frazione maceratese di Villa Potenza. Per cause in corso di accertamento un uomo che stava tagliando la legna è precipitato da circa quattro metri d’altezza. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. L’uomo ha riportato diversi traumi e per questo i medici hanno disposto il suo trasferimento all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Sul posto anche l’eliambulanza. Fortunatamente, comunque, le sue condizioni non sarebbero gravi. Come da prassi in questi casi sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.