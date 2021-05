Il sindaco Parcaroli incontra Dante Ferretti a Cinecittà: «Insieme faremo qualcosa di concreto»

MACERATA - L’invito alla prima dello Sferisterio il 23 luglio per Aida ma anche l’occasione per pianificare una stretta collaborazione con la città dove è nato e da dove è partito per diventare lo scenografo da premio Oscar. Summit a Roma ieri del sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, che accompagnato dall’assessora alla Cultura Katiuscia Cassetta ha incontrato Dante Ferretti negli studi di Cinecittà.

«A pochi giorni dalla ripartenza delle attività culturali e in vista della pianificazione del futuro della nostra città –ha detto il sindaco- è stato un piacere e un grande onore incontrare a Roma il maestro Dante Ferretti e la moglie Francesca Lo Schiavo e, con loro, ammirare bozzetti di film famosi in tutto il mondo. Siamo certi che avremo il maestro Ferretti presto in città per porre le basi e programmare, insieme, un progetto serio e concreto a beneficio di tutta la comunità».



«Un lavoro che esalti la sua figura e l’importanza dell’arte scenografica unendo tutte le energie positive, le competenze e reali volontà presenti a Macerata». Dunque un passo concreto per far sì che Dante Ferretti nel prossimo futuro possa finalmente lavorare per la sua città, dopo essere stato a lungo corteggiato in passato senza che, però, si giungesse mai ad attivare un reale suo coinvolgimento nella vita culturale di Macerata. «Il nostro incontro è stato franco e aperto – ha ribadito Sandro Parcaroli - gli abbiamo illustrato quelle che sono le nostre idee su un suo coinvolgimento a beneficio della nostra e sua città, mantenendo bene i piedi a terra rispetto a quanto invece in passato gli era stato prospettato e mai realmente messo in atto. Ferretti voleva capire bene qual è la nostra proposta nei suoi confronti. Abbiamo parlato a lungo a Cinecittà, noi abbiamo espresso delle idee e il maestro le sue: è chiaro che per metterle in campo occorre individuare dei fondi. Mi è parso felice Ferretti di questo approccio che gli abbiamo proposto: sia lui che la moglie hanno compreso la nostra volontà di fare cose serie, non offrire sogni e illusioni irrealizzabili ma cose concrete».

