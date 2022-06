Emergenza incidenti, il maggior numero di scontri in via Roma. Seguono via Bramante e i corsi Cavour e Cairoli. I dati della polizia locale

MACERATA - Non accenna a calare il numero degli incidenti stradali in città in questi primi sei mesi del 2022 che segnano un dato stabile rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sui 123 incidenti rilevati dalla polizia locale in città la gran parte, 39, ha riguardato tamponamenti, la maggioranza sono stati senza feriti (82) mentre le strade che hanno registrato un elevato numero di sinistri sono quelle delle principali vie di accesso e uscita dal capoluogo, via Roma con 13 incidenti, seguita da via Bramante con 8 e poi i corsi Cavour (6) e Cairoli (5). Questo è il dato rilevato nel periodo 1 gennaio-14 giugno 2022 dagli operatori della polizia locale impegnati ogni giorno sulle strade comunali.



Riepilogando, su 123 incidenti 41 sono quelli con feriti e 82 senza, la natura degli incidenti vede in testa i tamponamenti a quota 39 seguiti da 7 investimento di pedone, 25 incidenti rilevati contro veicoli in sosta oppure contro ostacolo fisso fuori dalla sede stradale. Un quadro che segnala come per una città delle dimensioni di Macerata, nell’area urbana sia elevato il numero di incidenti che vengono rilevati dagli agenti della polizia locale. «I 123 incidenti rilevati rappresentano un dato considerevole - dice il comandante del corpo, Danilo Doria -. Le zone che hanno registrato un più alto numero di incidenti sono le strade più trafficate di ingresso e uscita dalla città ed i due corsi principali della città, con i parcheggi a lato e gli attraversamenti pedonali. Come si può notare la maggioranza degli incidenti sono i tamponamenti che segnalano una diffusa disattenzione in chi è alla guida dell’auto, frutto anche di una velocità non adeguata e distanze di sicurezza non rispettate. Mi soffermerei sui 25 incidenti rilevati contro auto in sosta o ostacolo fisso fuori strada. Perché un automobilista finisce contro un veicolo fermo? Solo disattenzione o uso vietato del telefono o abuso di alcol? Non sempre riusciamo ad accertare il motivo di questi incidenti e 25 su 123 totali non costituiscono un numero piccolo. Purtroppo il dato sempre presente, come anche lo scorso anno, è quello dei 5 incidenti che procurano solo danni al veicolo, con fuga dell’automobilista che ha compiuto il danneggiamento. È chiaro che in questi casi fondamentale è la presenza della videosorveglianza e questi 5 incidenti ci sono sfuggi proprio perché dove si sono verificati non c’erano le spycam. Per questo l’implementazione prossima del parco telecamere in città potrà aiutarci a risalire a chi provoca un incidente e poi si dà alla fuga». Tra le infrazioni contestate dagli operatori della polizia locale ai conducenti, ben 51 hanno riguardato la guida con velocità non adeguata. Tre i verbali contestati per guida in stato di ebrezza, 19 le sanzioni per manovre irregolari di svolta a destra o sinistra senza dare la precedenza e altre 5 violazioni hanno riguardato quegli automobilisti che hanno commesso infrazioni verso i pedoni, cioè coloro che non danno precedenza al pedone anche fuori dalle strisce bianche: queste ultime avvengono in particolare nei corsi Cavour e Cairoli. Polizia locale che ha poi rilevato due incidenti con documento di guida falso del conducente del veicolo. «Nessun incremento ma neppure diminuzione degli incidenti stradali in città – prosegue il comandante Doria -. In questa fase stiamo effettuando controlli stringenti sulle strade di ingresso in città, in particolare in zona Montanello, Pieve e Cingolana, dove ci arrivano segnalazioni di alta velocità delle auto».

«Pattugliamenti in atto lungo viale Puccinotti e viale Leopardi - prosegue il comandante Danilo Doria - usando telelaser e autovelox in quanto si tratta di arterie che invitano ad avere una velocità non consona ad un centro urbano, che invece bisogna rispettare. Ed alcune sanzioni le abbiamo elevate. In vista dell’estate faremo controlli serali sulle marmitte delle moto dei giovani che emettono una rumorosità eccessiva ed è chiaro che il nostro impegno raddoppierà perché oltre al controllo stradale dovremo far fronte alle manifestazioni serali che prevedono l’impiego della polizia locale».

