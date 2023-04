Macerata, doppio infortunio sul lavoro nell'edilizia: due operai all'ospedale dopo essere caduti da una scala

MACERATA - Due infortuni sul lavoro in meno di due ore, soccorsi due operai. In entrambi i casi, avvenuti nell’entroterra maceratese, le persone rimaste ferite stavano lavorando e sono cadute da una scala. Il primo episodio è avvenuto intorno alle ore 10.30, a Sant’Angelo in Pontano.

Un uomo di 54 anni, che stava lavorando in un cantiere edile e stava montando un pergolato, è caduto da una scala. Un volo di circa due metri. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi. L’uomo, dopo le prime cure del caso sul posto, è stato caricato a bordo di una ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Ha riportato diversi traumi in seguito alla caduta. Nemmeno un’ora dopo, alle ore 11.45, secondo incidente, questa volta a Bolognola, in un cantiere edile. Un uomo di 61 anni, che stava seguendo i lavori di ristrutturazione di una abitazione, è caduto da una scala, da una altezza di circa tre metri. È stato soccorso e trasportato all’ospedale di Camerino. Sul posto il 118 e gli ispettori dello Spsal.