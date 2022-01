Auto sbanda, schianto da brividi in viale Indipendenza. In due finiscono al pronto soccorso

MACERATA - Schianto da brividi oggi in viale Indipendenza a Macerata, nelle vicinanze della sede della Croce Verde. Il conducente di un’auto ha perso il controllo e il veicolo è finito contro la ringhiera posta sul marciapiede. Un impatto violentissimo. A bordo della macchina c’erano due persone, trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Macerata, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico è andato in tilt.

