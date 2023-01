MACERATA - Grave incidente lungo la strada Potentina. Un’auto con a bordo cinque persone, tra cui una bambina, si è ribaltata. Sul posto è intervenuta pure l’eliambulanza per trasportare una donna, la più grave dei feriti, all’ospedale di Torrette ad Ancona.

Paura ieri mattina alla periferia del quartiere Pace di Macerata. Erano circa le 9.30 quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’automobilista alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo all’altezza di una curva. L’auto è quindi finita prima contro il guardrail e poi ha terminato la sua corsa ribaltandosi su un fianco sulla scarpata sottostante la carreggiata.



Subito sono intervenuti i soccorsi per prestare le prime cure agli occupanti del mezzo: cinque, fra cui una bambina. Sono arrivati i sanitari del 118, un’automedica, gli agenti della polizia locale di Macerata e i vigili del fuoco. I sanitari, dopo aver prestato ai feriti le prime cure del caso, hanno deciso di allertare l’eliambulanza. Icaro è atterrato in un campo vicino al luogo dell’incidente ed è servito a trasportare all’ospedale di Torrette ad Ancona una donna che ha riportato i traumi più gravi rispetto agli altri. La bambina invece si sarebbe ferita in maniera lieve a una caviglia ed è stata trasportata in codice giallo, come anche un terzo ferito, al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Per gli altri due occupanti del mezzo, invece, non si sono rese necessarie le cure dei sanitari del 118.

Un grande spavento però, visto il modo in cui l’auto ha finito la sua corsa ribaltandosi su un campo. Le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi per gli occupanti del mezzo. Fortunatamente, in quel momento non transitavano altri mezzi sulla carreggiata e non sono state coinvolte altre persone. Sempre ieri mattina, poi, un altro incidente si è verificato nella zona di via Indipendenza. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte ma nessuna di queste sarebbe in gravi condizioni. Anche in questo caso solo un grosso spavento per i protagonisti dello scontro