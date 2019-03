Un tragico schianto in superstrada tra auto e camion: c'è una vittima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Tragico incidente in superstrada, una delle persone coinvolte è morta in ospedale. Lo schianto è avvenuto verso le 8.30, vicino all’uscita di Corridonia-Piediripa, in direzione mare. Per cause in corso di accertamenti si sono scontrati una Seat Arosa con a bordo due persone e un camion.Traffico in tilt in superstrada e anche sulla statale. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine.NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO