Incidente in superstrada, due persone in ospedale e code chilometriche

MACERATA - Incidente stradale lungo la 77 Val di Chienti, temporaneamente chiusa al traffico in direzione mare. Due persone sono rimaste ferite all'altezza di Sforzacosta, trasportate in ospedale dal 118. Sul posto sono intervenute le squadre dell'Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.