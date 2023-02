Tragico incidente stradale nella notte in contrada Pieve: muore un46enne di Gualdo, ferite tre persone

MACERATA - Un morto e tre feriti nel tragico incidente stradale che ha coinvolto tre macchine, avvenuto questa notte a Macerata, sulla strada Provinciale 77 in contrada Pieve.

Incidente stradale nella notte muore un 46enne

A Perdere la vita un 46enne di Gualdo, piccolo borgo della provincia macerataese, che al momento dell'incidente era alla guida di una Panda: il 118 ha soccorso e trasportato altre tre persone in ospedale le cui condizioni sono in corso di valutazione. Sul posto, oltre ai sanitari anche i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi.

+++ Notizia in aggiornamento +++