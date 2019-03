Con l'auto sfonda il parapetto e finisce nella strada di sotto dopo un volo choc di 10 metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Incidente da brividi oggi intorno alle 12.30 a Macerata. Un'auto per cause in corso di accertamento ha sfondato il parapetto di cemento vicino allo Sferisterio ed è finita nella strada sottostante: in via Maffeo Pantaleoni. Un volo di circa 10 metri. Ferito il conducente, un 30enne. E' stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia municipale.