L'auto sfonda la ringhiera e precipita nel garage: ferita una ragazza con il foglio rosa ed il cognato

MACERATA - Spettacolare incidente, ma per fortuna senza gravi conseguenze, oggi pomeriggio in via Cincinelli a Macerata. Una ragazza indiana con il foglio rosa ha sfondato, con una Fiat 500, una ringhiera, preciptando per un paio di metri nel garage sottostante. Nell'impatto sono rimasti feriti, per fortuna in maniera non grave, la ragazza ed il cognato che viaggiava con lei. Sul posto sono interevnuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia locale.

Ultimo aggiornamento: 18:01

