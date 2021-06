MACERATA - Paura oggi, nel primo pomeriggio, per un camioncino che ha sfondato un muretto rimanendo in bilico ad un'altezza di circa 5 metri. Per cause anccora in fase di accertamento, il camion icno ha sfondato in retromarcia la balaustra in via Diomede Pantaleoni di fronte allo Sferisterio, rimanendo in bilico sulla scarpata ad un'altezza di circa cinque metri sulla sottostante via Maffeo Pantaleoni.

