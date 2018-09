Perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada: muore ragazzo di 25 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Perde il controllo del suo scooter, finisce fuori strada e muore. È la tragica fine di D. P., venticinquenne originario del Perù e residente a Macerata. L’incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30. Il ragazzo stava percorrendo via Martiri delle Foibe, poco prima dell’incrocio per la località Montanello. D.P. avrebbe fatto tutto da solo. Stando ai primi accertamenti non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’incidente e non si esclude che il 25enne abbia accusato un malore. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118.