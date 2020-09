Macerata, scooter contro un'auto: un 61enne grave, arriva l'eliambulanza

MACERATA – Un uomo di 61 anni di Macerata questa mattina è rimasto ferito in un incidente stradale in via Leopardi. Il maceratese è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona.

LEGGI ANCHE:

Pota un albero, ma la motosega gli sfugge e si strazia un braccio: sarà operato d'urgenza

Cade dal cassone del camiom politrauma per un uomo di 57 anni

L'uomo era a bordo di uno scooter quando improvvisamene si è scontrato con un'auto, una Fiat 500 condotta da un ventiquattrenne. Alcuni automobilisti che transitavano in zona quando hanno visto l'uomo a terra hanno immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Sul posto nel giro di alcuni minuti è giunta l'ambulanza. Il medico, dopo le prime cure, ha disposto l'intervento dell'eliambulanza che è atterrata nel vicino ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA