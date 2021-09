Si schianta contro tre auto, perde il paraurti e fugge: il pirata incastrato dai video

MACERATA - È stato rintracciato nel tardo pomeriggio di ieri l’autore della carambola con l’auto che alle prime ore di domenica ha causato danni ingenti a tre vetture parcheggiate in via Roma, a Macerata.

L’uomo, di circa 30 anni, individuato dalla polizia locale di Macerata diretta dal comandante Danilo Doria, si trovava al volante di una Ford Focus, in via Roma. Poco prima di raggiungere il bar Ninetto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo sterzando sulla destra per poi terminare la sua corsa su un’auto parcheggiata. Invece di scendere per appurare i danni al mezzo che stava conducendo e soprattutto all’auto parcheggiata, l’uomo è ripartito in retromarcia infilandosi in un vicolo che sbocca su piazzale Velardi, all’altezza del campus scolastico. Nell’effettuare la manovra, decisamente più impegnativa del normale procedere nel senso di marcia in via Roma, il conducente avrebbe completato...l’opera, andando ad urtare altre due macchine ed abbattendo un canaletto per la protezione dei pedoni. In quest’ultimo scontro la Focus ha riportato decisamente la peggio, perdendo il paraurti posteriore. Il fracasso causato dall’incauto automobilista intorno alle 3 e mezza del mattino domenicale ha svegliato un condomino della zona che ha potuto indicare agli agenti della Municipale, autori dell’indagine dopo l’iniziale arrivo di una Volante della questura, il colore dell’auto. Grazie anche alle telecamere presenti in quella zona del capoluogo, dopo una brevissima indagine, gli agenti sono risaliti all’identità del possessore della Focus, una giovane straniera residente a Macerata che avrebbe prestato il suo mezzo al giovane.

