MACERATA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15.50 circa in località Borgo nella frazione di Sforzacosta a Macerata per un incidente stradale. Un’auto per cause in via di accertamento si è ribaltata finendo contro un’altra vettura parcheggiata lungo la carreggiata. Sul posto anche i sanitari del 118. Un 65enne è finito all’ospedale.

